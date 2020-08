Protesten na neerschieten zwarte man in noorden VS

In de Amerikaanse stad Kenosha, in de noordelijke staat Wisconsin, zijn protesten uitgebroken nadat een politieman een zwarte man had neergeschoten. Dat melden Amerikaanse media. De man, Jacob Blake, zou ongewapend zijn geweest en in de rug zijn geschoten toen hij in een auto wilde stappen. Het slachtoffer is in het ziekenhuis opgenomen en is er ernstig aan toe.