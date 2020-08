Jacky Mathijssen: “Genks systeem met twee spitsen lukt niet in dit format”

“De twee uitgesproken titelkandidaten, Gent en Club Brugge, hebben na drie speeldagen samen drie punten. Een ontnuchterende vaststelling. Ik zei voor het seizoen al dat de grootste vijand van Club zichzelf is. Dat blijkt nu ook. De spelers die de ploeg normaal vooruit stuwen, zijn op zoek naar hun beste vorm. De frustratie druipt er vanaf bij bepalende spelers als Vanaken en Vormer. Dat doet me vermoeden dat er meer aan de hand is dan een vormdip. De herkenbaarheid in het Brugse spel is ook weg. In het laatste halfuur tegen Beerschot zag ik geen verzorgde opbouw, maar alleen lange ballen en spelers die uit positie gingen lopen. Philippe Clement moet snel orde op zaken stellen en zorgen dat zijn beste spelers in vorm geraken. Anders wordt het nog een lastige opgave om bij de eerste vier te eindigen.”