Serge Gumienny: “In het VAR-busje moeten ze dringend voor de spiegel gaan staan”

“In het VAR-busje moeten ze dringend voor de spiegel gaan staan. Een week na de flagrante misser bij de strafschopfout van Maehle in Genk gaf de VAR ook nu niet thuis bij de schandalige tackle van Trebel in Anderlecht-Moeskroen. Trebel pleegt een regelrechte aanslag, goed om het been van Bakic te breken. De snelheid en de kracht waarmee hij zijn tackle inzet, recht op de enkel, laat geen twijfel mogelijk. Dit is donkerrood.”