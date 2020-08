Het gerecht heeft ex-politieman Peter W. opgepakt voor de moord op Eric Van Puymbrouck (64) in Tielt-Winge, in mei dit jaar. De verdachte was de vriend van Van Puymbroucks dochter. In 2019 stierf de vrouw. Wellicht door zelfdoding, maar helemaal duidelijk is het niet. Peter W. was ooit lijfwacht van de koning.