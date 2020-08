Geetbets - De gemeenteraad van Geetbets vergadert vandaag, maandag 24 augustus. Op de dagorde staat onder meer een bekrachtiging van het burgemeestersbesluit over het dragen van het mondmasker.

In het kader van de strijd tegen corona besliste burgemeester Jo Roggen om het dragen van en mondmasker te verplichten in alle gebouwen van de gemeente en van het OCMW, ook op de wekelijkse markt en buiten aan en binnen in het funerarium. De gemeenteraad beslist over de bekrachtiging van die beslissing.