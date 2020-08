Limburgs Landschap - Dubbel geboekt

Dilsen-Stokkem - Dirk Ottenburghs, medewerker van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw, leidt ons rond in de wondere wereld van fauna en flora in de Limburgse natuur.

Vorig jaar in mei werd aan de uitkijktoren in natuurgebied Negenoord een nestkast voor torenvalken opgehangen. En een jaar nadien was het al bingo. Een koppeltje had zijn intrek genomen in deze huurwoning. De beheerders van Limburgs Landschap vzw waren enorm in hun nopjes. De jongen werden dan ook opgevolgd en zelfs geringd.

Maar tijdens de controles kwam er aan het licht dat het jaar voordien de nestkast ook bezet was. Niet door de voorziene torenvalken. Maar door een gans volkje: wespen. Achteraan, tegen het dak van de kast, zat een mooi wespennest. Een wonder der natuur trouwens. Door hout te kauwen maken de nijvere wespen een soort papier waar ze dan hun volledige nest mee bouwen. Voorzien van alle comfort die ze nodig hebben. Een kamer voor mevrouw de koningin en een hoop kinderkamertjes waar de larven uit het ei kunnen komen en verder verzorgd worden. Ook de nodige voorraadkasten worden voorzien, alsook een ruimte voor al die harde werksters. Eigenlijk een bouwwerk dat je toch zomaar niet naar de knoppen helpt. Maarja, vertel dat maar eens aan iemand die zo een nest in zijn woning of er vlakbij heeft zitten.

Het nest was, gelukkig voor de nieuwe huurders, niet meer bezet. Dat zagen we toen onze klimmer – afdaler in dit geval – de jongen uit de kast ging halen om ze te ringen. De jonge torenvalken werden netjes terug geplaatst en zijn ondertussen allemaal netjes uitgevlogen. Het wespennest bleef ook hangen. Als eerbetoon voor die hard werkende wespen. Daarbij hebben de torenvalkjes een waar kunstwerk in hun huurwoning. Iets wat ook niet iedereen kan zeggen.