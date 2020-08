25 Limburgse dichters presenteren 'Een Poëtische reis door Limburg'

Diepenbeek - Zaterdag werd door de Boekenbottelarij de dichtbundel 'Een Poëtische reis door Limburg' op het stadhuis van Hasselt voorgesteld. De Boekenbottelarij, een schrijverscollectief van vier vrouwen: Emily Puck, Jeannette Mimi Funk, Maria T. Muto en Arlette Henck die zich tot doel hebben gesteld niet enkel Limburgse maar literatuur überhaupt, samen met haar auteurs in de belangstelling te brengen.

Wat ooit spontaan ontstond in een vlaag van het gekende 'Limburgse wij-gevoel', en de daarbij horende solidariteit en creativiteit, groeide al snel uit tot initiatieven zoals het organiseren van boekenbottelarijen of boekenbeurzen, met als voornaamste doelstelling auteurs een podium te bieden. De Boekenbottelarij wil niet enkel de onbekende, alsook gekende auteur een podium bieden, maar ook het ongekende Limburgse literair landschap vorm geven en initiatieven ontwikkelen.

Een oproep aan Limburgse auteurs werd gelanceerd met de vraag om onuitgegeven gedichten in te sturen met als doel een gedichtenbundel te creëren gelinkt aan een Limburgs landschap. In een mum van tijd schreven zich vijfentwintig auteurs, waarbij ook een Diepenbeekse inzending van Leen Derks bekend als Blauwhartje, in. Met deze gedichten werd door Limburg getrokken en gezocht naar feeërieke landschappen om het geheel te matchen. Het resultaat is een prachtige dichtbundel waarin vijfentwintig Limburgse dichters in twee gedichten hun impressies op het leven weergeven in een 'Poëtische en feeërieke reis door Limburg'.

De opbrengst van deze dichtbundel wordt integraal geïnvesteerd in de promotie van Limburgse auteurs. De bundel kan je bestellen bij Jeannette Funk door een mail te sturen naar: Jeannette.funk@telenet.be