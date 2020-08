Winkelhier in Maaseik. Koop bewust bij onze ondernemers!

Maaseik - Met de campagne ‘Winkelhier. Koop bewust bij onze ondernemers’ willen UNIZO Maaseik en stad Maaseik de zelfstandige ondernemers ondersteunen door hun troeven en meerwaarde in de verf te zetten en door consumenten te sensibiliseren over het belang van lokaal kopen. Want van winkelhieren wordt het ganse land beter.

Cat’rina Vandersteegen voorzitter van UNIZO Maaseik overhandigde op 24 augustus tal van straatoverspanningen aan schepen van lokale economie Marc Vereecken. Samen hebben ze 1 boodschap namelijk het sensibiliseren van klanten om de inkopen in eigen gemeente te blijven doen ook in deze moeilijke tijden.



‘Als schepen van lokale economie ben ik terecht fier op al het ondernemerschap dat onze stad rijk is! Alle diensten en producten kan je vinden op het grondgebied van Maaseik en al deze ondernemers moeten ondersteund worden. Aldus Marc Vereecken schepen van lokale economie Maaseik.’



Ook Cat’rina Vandersteegen van UNIZO Maaseik duidt het belang van lokaal aankopen. ‘Aan de hand van deze campagne willen we alle ondernemers van onze stad ondersteunen en vragen met aandrang aan de klanten om lokaal te kopen. Want een Winkelhier is een ondernemer van hier, met een fysieke zaak, een webshop of allebei. Een ondernemer die de zaak met passie en kennis van zaken runt. Een Winkelhier staat altijd klaar voor de klanten en investeert in de lokale gemeenschap, zorgt voor tewerkstelling en sponsort lokale initiatieven en verenigingen en dat moeten we samen koesteren.’