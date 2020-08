Anderhalf jaar geleden was Victor Campenaerts (28) de onbetwistbare tijdrijder nummer één in België en leek een selectie voor de Olympische Spelen een zekerheid. Maar toen kwamen Remco Evenepoel en Wout van Aert. In hun afwezigheid is de werelduurrecordhouder verplicht om in Plouay een derde Europese titel (na 2017 en 2018) te pakken om zijn kansen gaaf te houden.