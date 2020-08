63-jarige brandstichter uit Houthalen-Helchteren ook verdacht van dodelijk ongeval

Houthalen-Helchteren -

De 63-jarige man uit Houthalen-Helchteren die eind vorige week werd aangehouden op verdenking van drie brandstichtingen in amper vier dagen in een straal van één kilometer, zou ook twee zware verkeersongevallen in Helchteren en Zonhoven hebben veroorzaakt. Eén fietser kwam daarbij om het leven.