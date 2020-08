Wie maandag op jacht gaat in een van de Limburgse Brantanowinkels is eraan voor de moeite: de filialen hebben hun sluitingsdag. Genks burgemeester Wim Dries beslist pas dinsdag of de winkel er weer opengaat.

Liefst drie miljoen paar schoenen had Brantano van de failliete FNG Group in de aanbieding voor de koopjesjagers. “Naar schatting blijft de helft daar nog van over. Er is nog meer dan voldoende”, zegt ...