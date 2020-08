Nieuwe coach, maar Anderlecht blijft in hetzelfde bedje ziek: opnieuw kon Anderlecht geen voorsprong vasthouden. Gnohéré wiste in de slotminuut de openingstreffer van Dimata uit. Paars-wit speelde meer dan een helft tegen tien man, maar kon het overwicht dus niet uitbuiten.

Het officiële debuut als trainer voor Vincent Kompany, en iedereen had maar oog voor een ding: bleef Trebel in de ploeg staan? Het antwoord was volmondig ja. Michel Vlap – die een uur voor de match nog ...