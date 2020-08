Protocol voor voetbal met meer supporters, maar voorlopig geen uitsupporters welkom

Er is een protocol klaar om meer supporters toe te laten in de voetbalstadions van clubs in 1A en 1B. Dat meldt Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA). De lokale overheden en de minister zullen wel nog voor elke club apart toestemming moeten geven om meer dan 400 toeschouwers toe te laten. Supporters van de bezoekende club zijn sowieso nog niet welkom.