“Een beer wandelt een winkel binnen en...”, het zou het begin van een grap kunnen zijn, maar voor een vrouw in Californië werd het dinsdag even realiteit. Het reusachtige dier slenterde de supermarkt binnen net toen Adina Baidoo haar inkopen had gedaan. De beer had blijkbaar honger en stal een zakje chips, dat hij onmiddellijk verorberde op de parking. “En dan bedenk je dat ik op weg naar hier de hele tijd erg aandachtig was om geen beer te raken met mijn auto”, zegt Baidoo nog.