Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) heeft zijn tweede nationale titel van Nederland op de weg binnen. De alleskunner liet geen spaander heel van de concurrentie met een aanval over bijna vijftig kilometer. Van der Poel kwam met anderhalve minuut voorsprong over de meet in Drenthe.

Mathieu van der Poel was de grote favoriet op het korte rondje in Drenthe en de VAM-berg. In de marge van het NK werd gesuggereerd dat de organisatie en regio geïnteresseerd is om het WK komende september ...