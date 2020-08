Coronapatiënten over revalidatie: “Het voelt alsof mijn heel lijf op zijn kop staat

Ruim een half jaar geleden brak het coronavirus in alle hevigheid uit in ons land. Mensen die in de eerste golf besmet raakten, ondervinden nog steeds de gevolgen ervan. We zochten enkelen op. Uit hun getuigenissen blijkt dat niet alleen hun conditie totaal weg is, ze hebben ook heel wat andere fysieke en neurologische ongemakken. “Dat wordt vaak onderschat”, klinkt het unisono.