Passagiers van Oekraïens vliegtuig dat uit lucht geschoten werd in Iran, leefden nog na eerste raketinslag

Het Oekraïense vliegtuig dat in januari per ongeluk door Iran uit de lucht werd geschoten, werd met een tussenpauze van 25 seconden geraakt door twee raketten. Na de eerste inslag waren de passagiers nog enige tijd in leven. Dat moet blijken uit een analyse van de zwarte dozen van het toestel, zo heeft Iran zondag volgens het persagentschap Reuters verklaard.