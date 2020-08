Vanessa Sterckendries verpulvert eigen Belgisch record in het hamerslingeren

Vanessa Sterckendries heeft zondag in het Duitse Leverkusen haar eigen Belgisch record in het hamerslingeren gevoelig bijgesteld. De 24-jarige Vlaams-Brabantse lukte 69m91 en komt nu heel dicht bij de magische 70-metergrens.

Op 8 juli had de werpster uit Herent, die vorige week nog makkelijk de Belgische titel op zak stak, het nationaal record al op 68m39 gebracht. Daar deed ze zondag in Leverkusen nog eens meer dan anderhalve meter bij. Het is al de vijfde keer dat Sterckendries het BR verbetert sinds ze het in oktober 2018 afsnoepte van Jolien Boumkwo, die in 2016 67m30 wierp.

(belga)