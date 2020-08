Joodse instellingen in Oostenrijk strenger beveiligd

De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer heeft opdracht gegeven om alle Joodse instellingen in het land strenger te beveiligen. Dat heeft hij aangekondigd na een reeks antisemitische incidenten de voorbije dagen in de stad Graz. Zaterdag nog werd een een leider van de Joodse gemeenschap in die zuidelijke stad aangevallen.