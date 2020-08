Bologna-coach Mihajlovic test positief op corona, Parma zet succescoach aan de deur

Serie A-club Bologna heeft bekendgemaakt dat haar coach Sinisa Mihajlovic positief heeft getest op COVID-19. De 51-jarige Serviër heeft geen symptomen, maar trekt zich wel voor twee weken terug in isolatie. Tegelijk nam Parma verrassend afscheid van zijn coach, Roberto D’Aversa.

Mihajlovic kende een erg turbulent jaar. Hij kreeg in juli vorig jaar met acute leukemie af te rekenen. Mihajlovic onderging het voorbije jaar een aantal zware chemotherapieën en leidde tussendoor zoveel mogelijk trainingen en wedstrijden van Bologna. Na een beenmergtransplantatie is hij inmiddels herstellende. Begin juni werd de Serviër in de stad Bologna nog tot ereburger uitgeroepen. De stad roemde zijn positieve instelling bij zijn gevecht tegen zijn ziekte.

Parma ontslaat coach

Serie A-club Parma heeft zondag verrassend afscheid genomen van hoofdcoach Roberto D’Aversa. De 45-jarige Italiaan was sinds eind 2016 aan de slag bij Parma, dat toen in derde klasse uitkwam, en leidde de club terug naar het hoogste niveau in Italië. D’Aversa had nog een overeenkomst tot medio 2022 in Emilia-Romagna. De voorbije twee seizoenen leidde de trainer Parma naar een veertiende en elfde plaats in de Italiaanse hoogste klasse. De club spreekt in haar persbericht echter over “het verdwijnen van het enthousiasme dat aan de basis lag van de successen van de afgelopen jaren”. Parma bedankt D’Aversa wel voor de erg succesvolle jaren. “De bijdrage van de coach aan de geweldige prestaties van de voorbije jaren blijft voor altijd in de geschiedenisboeken”, klinkt het. (belga)