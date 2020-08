Navalny’s team geeft zondagavond uitleg over vergiftiging

Medewerkers van de Kremlincriticus Aleksej Navalny zullen zondagavond (om 18.00 uur Belgische tijd) op hun internetkanaal meer informatie geven over de mogelijke vergiftiging van de opposant. “We zullen alles vertellen wat er tot nu toe bekend is over de vergiftiging van Aleksej”, kondigde zijn woordvoerster Kira Jarmisj aan.