Is Jasper Philipsen op weg naar het Alpecin-Fenix van Mathieu van der Poel?

Zit er een verrassende transfer aan te komen? Als we de gespecialiseerde wielersite Wielerflits mogen geloven wel. Zij melden dat Jasper Philipsen (22) op weg is naar het procontinentale Alpecin-Fenix van de broers Roodhooft. Die zouden daarmee, naast Mathieu van der Poel, een tweede kopman voor de kasseiklassiekers binnenhalen. Philipsen gaf eerder al te kennen zijn huidige werkgever UAE Emirates te verlaten.

Jasper Philipsen ligt goed in de markt. De snelle Limburger, vorige week nog ritwinnaar in de Ronde van de Limousin, had dan ook meerdere opties om in de World Tour te blijven. Onder meer Deceuninck - Quick-Step toonde interesse maar het Belgische team haakte vorige week af. Volgens Wielerflits ziet het er naar uit dat Alpecin-Fenix aan het langste eind gaat trekken. De broers Roodhooft deden Philipsen een aantrekkelijk voorstel en ook Philipsen staat niet weigerachtig tegenover de ploeg van Mathieu van der Poel.

Betekent dit dat Philipsen een stap terug zet? Niet noodzakelijk. Alpecin-Fenix aast op een plaatsje in de World Tour en zou met de komst van Philipsen die ambitie extra in de verf zetten. De Limburger geldt als één van de grootste talenten uit het peloton en zou op termijn ook in de kasseiklassiekers een voorname rol moeten kunnen spelen.