Zal het coronavirus wel ooit verdwijnen? Van Ranst: “De kans is groot dat het blijft”

Zal het coronavirus ooit volledig verdwijnen? De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) denkt van wel, en heeft het over een termijn van maximum twee jaar. De Britse wetenschapper Mark Walport spreekt dat tegen: hij denkt we zullen moeten leren leven met het virus. Volgens virologen Erika Vlieghe en Marc Van Ranst is nog niets zeker. “Maar de kans is groot dat het blijft en we meermaals gevaccineerd zullen moeten worden.”