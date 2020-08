Epidemie krimpt: 14% minder besmettingen in Limburg

Van 13 tot en met 19 augustus hebben in onze provincie 152 mensen positief getest op het coronavirus, een daling met 14 procent in vergelijking met de week daarvoor.

Hoewel de afname op weekbasis minder sterk is dan de voorbije dagen blijft de epidemie lichtjes krimpen in Limburg. Het reproductiegetal bedraagt nu 0,987, wat betekent dat 100 patiënten gemiddeld 99 personen besmetten. Zodra het reproductiegetal hoger ligt dan 1 wint het virus weer aan kracht. Zaterdag lag het reproductiegetal in onze provincie nog op 0,853. Maar doordat er relatief weinig besmettingen meer zijn in Limburg kunnen enkele uitschieters de R-waarde snel de hoogte induwen.

In totaal zijn nu al 18 Limburgse gemeenten een week of langer coronavrij. Negen gemeenten zitten boven de waarschuwingsdrempel van meer dan 20 besmettingen per 100.000 inwoners. Het gaat om Beringen, Borgloon, Genk, Ham, Heusden-Zolder, Lommel, Maasmechelen, Sint-Truiden en Tessenderlo. Hoewel het aantal besmettingen in zowat alle gemeenten stabiel bleef of lichtjes daalde, kent Maasmechelen een spectaculaire toename. Het aantal besmettingen op weekbasis springt vandaag van 6 naar 26. Dat heeft alles te maken met de uitbraak van het virus bij een groep Portugese arbeiders, die allen in quarantaine zijn geplaatst. Er vindt nu doorgedreven contactonderzoek plaats om te bepalen met wie de besmette arbeiders allemaal in contact zijn gekomen.

Nationaal is het gemiddeld aantal besmettingen per dag gedaald naar 508 (-15%). Er worden gemiddeld 26 coronapatiënten per dag opgenomen in het ziekenhuis (-23%). In totaal liggen er nu 310 patiënten met Covid-19 in de Belgische ziekenhuizen, eentje meer dan een week geleden het geval was. In heel Limburg zijn 13 coronapatiënten gehospitaliseerd, van wie er 3 intensieve zorgen nodig hebben. De impact van de tweede golf op onze ziekenhuizen blijft dus beperkt.