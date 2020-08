Coens: “Wij passen voor een paars-groene agenda met een Belgicistisch sausje erover”

Nu Egbert Lachaert (Open VLD) definitief richting paars-groen lijkt te gaan, zijn alle ogen opnieuw op CD&V gericht. Treedt die partij zonder N-VA in een Vivaldi-coalitie, of niet? Voorzitter Joachim Coens maakt in ieder geval een opening. “Al hangt het wel af van het soort project dat Lachaert voorstelt.”