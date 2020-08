Groenland smelt weg tegen snelheid van 16.000 ton ijs per seconde: “Het kantelpunt nadert”

Groenland verloor vorig jaar 532 miljard ton aan ijs. Omgerekend betekent dit dat per seconde gemiddeld ruim 16.000 ton aan ijs verdween. “Het kantelpunt nadert”, zegt Wim Thiery, VUB-professor klimaatwetenschappen. “Als we de doelstellingen van het Akkoord van Parijs halen, kunnen we grote delen van de ijskap nog redden.” Als al het ijs op Groenland smelt, stijgt de zeespiegel met zeven meter.