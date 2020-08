Ex-Buffalo Jonathan David kan niet winnen bij debuut voor Lille

Lille, de nummer vier van vorig jaar in Frankrijk, is zaterdagavond op de openingsspeeldag van de Ligue 1 niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel tegen Rennes. Jonathan David, die in het tussenseizoen voor zo’n 32 miljoen euro de overstap van AA Gent maakte, stond in de basis maar werd even voorbij het uur gewisseld. Tien minuten later tekende Rennes de gelijkmaker aan.