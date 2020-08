Parkinsonpatiënt en orthopedisch chirurg stappen 49 dagen voor ‘Stop Parkinson’

Sint-Truiden -

Ivo de Bisschop als Parkinsonpatiënt, start vandaag in Oostende aan de tocht van zijn leven, samen met zijn vriend Wouter Degraeve, orthopedisch chirurg bij Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden. Met de ‘Stop Parkinson Walk’ willen Ivo en Wouter in 49 dagen rond België stappen, van grenspaal naar grenspaal, om geld in te zamelen voor het onderzoek naar de ziekte van Parkinson.