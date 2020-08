Nederlaag voor Julie Allemand ondanks sterke prestatie in WNBA

Ondanks een sterke prestatie van Belgian Cat Julie Allemand (12 punten, 7 rebounds, 5 assists) ging Indiana Fever in de WNBA met 76-87 onderuit tegen Chicago Sky.

Met 5 op 13 staat Indiana Fever en met Dallas Wings op een gedeelde achtste plaats. Dinsdag spelen Julie Allemand en co. versus Seattle Storm. Vanavond neemt Emma Meesseman het met Washington Mystics tegen Phoenix Mercury op.

De WNBA- competitie gaat dit jaar in Florida in verkorte vorm door op de IMG-academie in Bradenton, dichtbij Tampa Bay. De WNBA koos ervoor alle speelsters in één bubbel onder te brengen om zo het risico op coronabesmetting te verkleinen. In de reguliere competitie dienen 22 wedstrijden te worden afgewerkt, vorig jaar waren dat er nog 34. Nadien volgen in oktober de play-offs met de top 8.