Gemiddeld aantal nieuwe besmettingen per dag met 15 procent gedaald

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België is voor de zevende dag op rij gedaald. In de week van 13 tot en met 19 augustus werden gemiddeld 507,9 besmettingen per dag geregistreerd. Dat is een daling met 15 procent in vergelijking met een week eerder. Het gemiddeld aantal doden per dag blijft wel stijgen. Dat blijkt zondag uit de gegevens van Sciensano.