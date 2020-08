Delfine Persoon overladen met lof van Britse pers en wereldtoppers na kamp tegen Taylor

“Dit keer respecteer ik de beslissing van de jury, ze heeft de zege verdiend.” Delfine Persoon toonde haar grote klasse na de verloren kamp om de wereldtitel tegen Katie Taylor. Ook de Britse pers was opnieuw onder de indruk van de vechtlust van de 35-jarige West-Vlaamse politieagente. En volgens onder meer wereldkampioen bij de zwaargewichten Anthony Joshua had het oordeel van de jury best ook in het voordeel van Persoon kunnen uitdraaien.