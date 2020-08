Heidi Klum stapt naar rechter tegen Seal om kinderen te mogen meenemen

Het Duitse ex-topmodel Heidi Klum (47) is in Amerika naar de rechter gestapt, om te eisen dat ze haar vier kinderen voor langere tijd mag meenemen naar Duitsland. Haar ex-man Seal (57) weigert daarvoor toestemming te geven.

Heidi Klum, die in Los Angeles woont, zit in haar moederland in de jury van het tv-programma Next top model. Ze ligt contractueel vast voor de opnames in oktober. Naar eigen zeggen neemt ze haar kinderen altijd mee als ze moet reizen voor haar werk. Maar hun vader en haar ex, de Britse zanger Seal, stribbelt tegen.

Het gescheiden koppel heeft vier kinderen: Leni (16), Henry (14), Johan (13) en Lou (10). Seal wil niet dat zijn kroost tijdens de coronacrisis hun moeder volgt naar Duitsland, omdat hij naar verluidt schrik zou hebben voor hun gezondheid. (lees voort onder de Instagram-post)

Heidi Klum met haar kinderen:

Heidi Klum heeft bij de rechter een spoedzitting aangevraagd om het dispuut te regelen. Op 28 augustus komt de zaak voor. Het koppel doet aan co-ouderschap. Maar in het verzoekschrift dat ze heeft ingediend bij de rechtbank, beweert Klum dat de kinderen meestal bij haar zijn en hun vader nauwelijks zien.

Ook schrijft ze dat ze zich terdege bewust is van alle veiligheidsvoorschriften in de strijd tegen het coronavirus. “Ik zou onze kinderen nooit in gevaar brengen”, stelt ze. Ze voegt eraan toe “dankbaar” te zijn om te kunnen werken in deze economische context.

Geen opnames in Los Angeles

Klum legde voorts uit dat Next top model meestal in Los Angeles wordt gefilmd, zodat ze haar kinderen niet moet achterlaten. Maar de Duitse cast en crewleden kunnen de VS niet binnen vanwege de coronacrisis.

Heidi Klum, toen ze nog getrouwd was Ric Pipino. Foto: Photo News

Klum was tussen 2005 en 2014 getrouwd met zanger Seal Samuel, vooral bekend van zijn hits Crazy en Kiss from a rose. Vorig jaar trouwde ze met Tom Kaulitz (30), die tien jaar jonger is dan zij. De gitarist bij de Duitse band Tokio Hotel is haar derde echtgenoot. Eind jaren negentig was Klum enkele jaren getrouwd met stylist Ric Pipino uit New York.