Voormalig Oostende-coach Nick Nurse verkozen tot NBA-trainer van het seizoen

Nick Nurse, de trainer van de Toronto Raptors, is verkozen tot beste NBA-trainer van het seizoen 2019-2020. Dat heeft de Noord-Amerikaanse basketbalfederatie zaterdag bekendgemaakt. In 1998 was Nurse nog even aan de slag in ons land voor Oostende. Een succes werd dat niet. Na een half jaar moest hij al opkrassen bij de kustploeg.