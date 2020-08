Hoeve Coenegrachts Zussen wordt van verder verval gered en krijgt een herbestemming

Riemst -

Bouwvallige of deels ingestorte monumentale hoeves: in Riemst staan er minstens een half dozijn die omwille van de dure restauratiekosten aan hun lot overgelaten worden en voor de buurt vaak een doorn in het oog zijn. Voor de oude Hoeve Coenegrachts aan de Mergelstraat in Zussen is er blijkbaar een oplossing in het verschiet. Aannemer en dorpsbewoner Bart Schellings nam het gespecialiseerde architectenbureau Michel Janssen uit Tongeren onder de arm en wil het beschermde pand restaureren en er een hedendaagse herbestemming aan geven.