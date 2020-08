Iraanse openbare aanklager onderzoekt zaak-Wilmots

De Iraanse openbare aanklager is een onderzoek gestart naar het geschil tussen Marc Wilmots en de Iraanse voetbalbond over een uitbetaling van 6 miljoen euro salaris. Acht personen van de voetbalbond werden zaterdag gedagvaard om bepaalde onregelmatigheden te onderzoeken in het contract met Wilmots. Dat meldt het Iraanse persbureau Isna.