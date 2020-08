KV Mechelen gaat in eigen huis de boot in, Cercle Brugge wint 2-3

KV Mechelen heeft zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden. Malinwa ging in eigen stadion met 2-3 de boot in tegen een efficiënt Cercle Brugge. Dankzij een knappe retro van matchwinnaar Somers - en een discutabele beslissing van ref Van Damme in de slotfase - start Cercle met een knappe 6 op 9.