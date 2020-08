Van Ranst opnieuw in de clinch met Franstalige collega

Viroloog Marc Van Ranst heeft op Twitter opnieuw zijn Brusselse collega Jean-Luc Gala de mantel uitgeveegd. Die laatste minimaliseerde gisteren de Brusselse coronacijfers, noemde de huidige coronamaatregelen “te streng” en uitte kritiek op “de dreigende manier van werken” van sommige experten, waarmee hij het op Van Ranst gemunt had. Vanmiddag diende die hem van antwoord.

Het was een tweet van VUB-professor Huisartsgeneeskunde Dirk Devroey die de discussie weer op gang trok. “Het Brussels Gewest telde nooit eerder zo veel gevallen per week: 1.003”, schreef hij bij een veelzeggende grafiek. “Tijdens de eerste golf bedroeg het maximaal 985 per week.”

Van Ranst pikte daarop in. “Ook het aantal hospitalisaties stijgt”, tweette hij. “De helft van de nieuwe hospitalisaties in ons land gebeurt in de Brusselse gemeenten. Het helpt niet dat een Brussels infectioloog zoals Jean-Luc Gala zegt dat hij ‘niet het minste teken ziet van een tweede coronagolf’, dat er ‘geen verhoging is van het aantal Covidpatiënten’ en dat ‘de maatregelen onze economie nodeloos kapot maken’.”

Nog volgens Van Ranst ligt meer dan een derde van de Covidpatiënten in ons land (102 van de 303) in een Brussels ziekenhuis (cijfers van 20 augustus). En van de 82 patiënten op intensieve zorgen liggen er in totaal 26 in Brussel. “Het is een gezondheidsgevaarlijke strategie om de Brusselse cijfers te minimaliseren”, klinkt het onomwonden.

Vrijdag was Van Ranst ook al uitgevlogen tegen zijn Franstalige collega’s. Jean-Luc Gala – hoofd van het universitair ziekenhuis Saint-Luc (UCLouvain) – had in De ochtend op Radio 1 gezegd dat er helemaal geen sprake was van een tweede golf.“

“De economie moet nu voorrang krijgen en dat hangt af van politici”, ging hij verder. “Maar sommige wetenschappers hebben zo’n dreigende manier van werken dat politici er niet durven tegenin te gaan. Schandalig is dat en onaanvaardbaar, omdat we spelen met mensenlevens.”

Gala pleitte voor “verfijndere, lokale maatregelen” en noemde de huidige nationale maatregelen zoals de mondmaskerplicht en de kleine bubbels “onzin”. “

Van Ranst antwoordde diezelfde dag nog in het VTM Nieuws. “Die meer dan 300 mensen die in het ziekenhuis liggen, die 80 patiënten op intensieve zorg, die maken deel uit van de tweede golf. We zitten nog met honderden nieuwe gevallen per dag. Internationaal bekeken is dat veel.”