Kunstenaar Ai Weiwei brengt film over lockdown in Wuhan uit

De Chinese dissidente kunstenaar Ai Weiwei heeft een documentaire uitgebracht over de lockdown in de stad Wuhan, waar het coronavirus eind vorig jaar voor het eerst de kop op stak. Ai Weiwei heeft de regie en productie van de 115 minuten lange documentaire vanuit ballingschap in Europa geleid. De beelden in “Coronation” zijn gemaakt door “gewone burgers”.