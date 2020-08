Duitsland experimenteert met concerten om risico’s van massa-evenementen in te schatten

Een opvallende coronastudie in Duitsland. Daar worden zaterdag drie popconcerten georganiseerd om wetenschappers van de universiteit van Halle in staat te stellen de risico’s van massale indoor- evenementen tijdens de pandemie te onderzoeken.

De naam van de eenmalige concertreeks was symbolisch gekozen. Onder de noemer Restart-19 konden 4.000 vrijwilligers tussen 18 en 50 jaar voor het eerst sinds lang weer genieten van een optreden van de populaire Duitse singer-songwriter Tim Bendzko.

Tim Bendzko Foto: Facebook

Alle deelnemers werden op voorhand getest op Covid-19 en kregen tijdens de optredens gezichtsmaskers en volgapparatuur om hun afstand te meten. Onderzoekers gebruikten ook fluorescerende ontsmettingsmiddelen om bij te houden welke oppervlakken het publiek het meest had aangeraakt.

Drie scenario’s werden uitgetest in de Quarterback Immobilien Arena in Leipzig. Het eerste concert van Bendzko werd gespeeld alsof er op dat moment van een pandemie nog geen sprake was. Bij het tweede optreden werd er al wat meer rekening gehouden met hygiëne en sociale afstand. Het laatste werd georganiseerd met de helft van het aantal bezoekers en met een strikte afstand van anderhalve meter tussen de bezoekers.

De studie werd opgestart op een moment dat Duitsland het hoogste aantal Covid-19-infecties registreerde sinds eind april. In de afgelopen 24 uur werden meer dan 2.000 gevallen geregistreerd, waarmee het totale aantal gevallen op 232.082 komt, zo blijkt uit cijfers van het Robert Koch Institute.

Het project ontving 990.000 euro van de staten Saksen-Anhalt en Saksen. Bedoeling is de herlancering voorbereiden van grote indoor sport- en muziekevenementen. En dit door realistische risiconiveaus in te schatte,.

“De coronapandemie verlamt de evenementensector”, zei ook economieminister Armin Willingmann, bij de start van de concertreeks. “Zolang er besmettingsgevaar bestaat, kunnen er geen grote concerten, beurzen en sportevenementen plaatsvinden. Daarom is het zo belangrijk om te achterhalen welke technische en organisatorische maatregelen getroffen kunnen worden om de risico’s te minimaliseren.”