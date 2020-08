Brantano Genk en Lommel eerder gesloten: veiligheid kon niet gegarandeerd worden

Hoeselt / Bree / Lommel -

Brantano werd de hele zaterdag overrompeld door shoppers na aankondiging van een totale uitverkoop. De zaak in Lommel werd om 15 uur al door de politie gesloten, op vraag van de filiaalverantwoordelijke. Ook de winkel in Genk werd in samenspraak met de politie gesloten rond 15.30 uur gesloten. In beide gevallen kon de naleving van de coronamaatregelen niet langer gegarandeerd worden. De politie zorgde in Hoeselt dat het autoverkeer rond de winkel niet voor overlast zorgde en hielp om 16.45 uur even bij de sluiting. Alle andere winkels in Limburg sloten om 17 uur de deuren. Dinsdag herneemt de uitverkoop om 10 uur.