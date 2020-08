Club Brugge kent al z’n Champions League-tegenstanders uit pot 1, winst Sevilla is slecht nieuws voor AA Gent

Met Europa League-winnaar Sevilla is ook de laatste ploeg gekend die op 1 oktober in pot 1 zit als er in Athene geloot wordt voor de Champions League. De finale van de CL heeft geen belang meer aangezien Bayern en PSG sowieso al in pot 1 zaten. Club Brugge weet dus waar het aan toe is. De Belgische landskampioen zit in pot 4. Als AA Gent twee (zware) voorrondes overleeft, zit het mogelijk in pot 3.