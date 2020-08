Vrees voor te weinig injectiespuiten coronavaccin, volgens Trump zijn er 850 miljoen extra nodig

Wat als er binnenkort een COVID-19-vaccin is, maar te weinig spuiten om het te gebruiken? Het is niet alleen de grote vrees van belangenorganisatie European Biosafety Network. Ook in de States liggen ze ervan wakker. Amerikaanse bedrijven maken ongeveer 663 miljoen injectiespuiten per jaar, maar de regering Trump heeft berekend dat er misschien 850 miljoen extra nodig zullen zijn.