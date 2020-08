Toezichter gezocht voor Academie in Veulen

De gemeente is voor het komende schooljaar nog op zoek naar een toezichter voor de Academie Haspengouw in Veulen. Foto: FrMi

Heers - De gemeente is voor het komende schooljaar op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die op maandag toezicht wil houden op de leerlingen van de Academie Haspengouw in Veulen.

De toezichter moet de schoolbus opwachten aan de muziekacademie en de leerlingen naar het gebouw begeleiden. Hij of zij houdt ook toezicht op de leerlingen voor en na de lessen. De gemeente zoekt iemand die zich voor minimum één schooljaar engageert. De toezichter moet 18 jaar zijn en over een dosis verantwoordelijkheidsgevoel beschikken. De gemeente biedt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een vrijwilligersvergoeding van 5 euro per uur. Als je interesse hebt, neem je best zo snel mogelijk contact op met de dienst Vrije tijd via cultuur@heers.be of 011/48.01.22.

Frank Missotten