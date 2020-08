Opnieuw veel onduidelijkheid: zijn we te braaf geweest met onze bubbel van vijf?

Nog tot eind september zitten we met de bubbel van 5 opgescheept, aldus premier Sophie Wilmès (MR). Maar dan was er nog die mededeling over die tien ándere vrienden. En zo werd de schijnbaar eenvoudige regel om je contacten te beperken, weer een groot mysterie. Zijn we dan al die tijd te voorzichtig geweest? Mag ik dan toch op café met vrienden die niet in mijn bubbel zitten? Of een barbecue organiseren, als ik beloof dat iedereen ver uit elkaar blijft?