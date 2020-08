Grote middelen ingezet om de stormschade aan kerk te herstellen

Lummen -

Donderdag werd de Kerkstraat de hele dag volledig afgesloten omdat er aan de kerktoren werd gewerkt. Pal voor het gebedshuis stond een kraan van 160 ton met een hoogte van 62 meter. Architect Davy Stroobants volgde de werken op voor de kerkraad. “De stormschade moest hersteld worden en daarom hebben we de grote middelen ingezet. De expert van onze verzekeringsmaatschappij had met een drone de toren laten inspecteren. Zo werd vastgesteld dat er heel wat leien van de toren waren weggewaaid of los komen te zitten en ook een nokpan en een dakraam waren gaan vliegen”, aldus Davy Stroobants.