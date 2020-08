Arjen Robben maakt langverwachte rentree bij FC Groningen in oefenduel met Almere

Arjen Robben maakt zaterdag zijn langverwachte rentree bij FC Groningen in een oefenduel met Almere City FC. De 36-jarige aanvaller is voldoende fit voor een basisplaats.

Robben stelde vorige week zijn terugkeer nog even uit. Hij sloeg het vriendschappelijke duel met PEC Zwolle uit voorzorg over. “Maar hij voelt zich er nu klaar voor”, zei trainer Buijs voor de camera van FOX Sports. “De bedoeling is dat hij 20 tot 30 minuten gaat spelen. Hij heeft ruim een jaar niet gevoetbald. Hopelijk kiest hij zijn momenten. Ik hoef geen twintig slidings van hem te zien. Hij moet ook slim zijn.”

Robben maakte eind juni bekend terug te keren bij FC Groningen. Na zijn afscheid bij Bayern München deed hij een jaar niets. Robben gaf eerder al aan zich vooral te richten op de start van de competitie, op zondag 13 september thuis tegen PSV. Robben verliet FC Groningen in 2002 voor PSV en speelde later voor Chelsea, Real Madrid en Bayern München. (belga)