Aantal besmettingen blijft dalen in Limburg

Van 12 tot en met 18 augustus testten precies 136 mensen in onze provincie positief op Covid-19, een daling met 26 procent in vergelijking met de week ervoor. Het reproductiegetal voor Limburg bedraagt nu 0,853. Dat betekent dat 100 patiënten gemiddeld nog 85 andere mensen besmetten en de epidemie dus krimpt. Sinds de uitbraak van het coronavirus hebben in onze provincie al 7.602 mensen positief getest op Covid-19. Daarmee blijft Limburg over de hele coronaperiode heen de zwaarst getroffen provincie.

Hoewel 17 Limburgse gemeenten al minstens een week coronavrij zijn, overschrijden nog altijd acht steden en gemeenten de waarschuwingsdrempel van Sciensano. Vooral in Heusden-Zolder wil het aantal besmettingen maar niet dalen. De gemeente telt de laatste week gemiddeld 71 besmettingen per 100.000 inwoners, ruim drie keer hoger dan de alarmdrempel van 20 besmettingen. Op weekbasis zijn er vandaag opnieuw vier positieve tests bijgekomen in Heusden-Zolder. In de rest van de provincie zijn de cijfers min of meer stabiel, al is de corona-uitbraak onder de Portugese arbeiders in Maasmechelen nog niet opgenomen in de cijfers.

Ziekenhuizen

In heel België komen er nog elke dag gemiddeld 509 besmettingen bij (-17%). Het aantal ziekenhuisopnames daalt naar gemiddeld 28 per dag (-16%). Er zijn momenteel 314 coronapatiënten gehospitaliseerd (+1%). In Limburg liggen 11 besmette personen in het ziekenhuis, een cijfer dat al de hele maand augustus min of meer stabiel blijft. De impact van de tweede golf op de ziekenhuizen in onze provincie blijft met andere woorden zeer beperkt.

Gemiddeld sterven in ons land elke dag 10 personen aan de gevolgen van Covid-19, 52 procent meer dan de week daarvoor. Vermoedelijk is ook de hittegolf gedeeltelijk verantwoordelijk voor die sterke stijging.