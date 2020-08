Lommelse Naomi brengt pakkende muzikale ode aan vermoorde moeder: “Muziek gaf me kracht”

Naomi Inez was 22 toen haar moeder, de Lommelse Inez den Drijver, op brutale wijze uit het leven werd gerukt in 1996. Zaterdag brengt ze een pakkende muzikale ode aan haar vermoorde moeder op een voetbalveld in het Nederlandse Den Helder. Voor de gelegenheid zal dat baden in een zee van lichtjes en lintjes met namen van slachtoffers van gewelddelicten.