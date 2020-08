Harry Maguire verschijnt voor parket na vechtpartij in Griekenland, advocaat verwacht snelle afhandeling

Manchester United-kapitein Harry Maguire, die in de nacht van donderdag op vrijdag werd aangehouden op het Griekse eiland Mykonos, zal zaterdag voor het Griekse parket verschijnen voor zijn agressief gedrag tegenover de politie. Zijn advocaat verwacht een snelle oplossing.

“Alles gaat goed met Harry”, legde advocaat Konstantinos Darivas uit aan de lokale krant Gazzetta. “Hij ontkent alle aantijgingen. We hopen de zaak vandaag af te ronden. Harry is in goede conditie, ondanks twee nachten in hechtenis.” Maguire moet zich zaterdagnamiddag voor een procureur verantwoorden.

Maguire werd in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden na een vechtpartij tussen Britse toeristen. Ook de Griekse politie deelde na aankomst in de klappen. Maguire was in het gezelschap van zijn broer en een vriend. De politie vroeg de drie mannen in eerste instantie hen te volgen naar hun kantoor, maar ze probeerden te ontsnappen. Op het politiekantoor volgde nog een tweede gevecht. Eén van de drie verdachten probeerde nadien de Griekse politie om te kopen. De drie worden beschuldigd van mishandeling, rebellie, corruptie en verbale beledigingen en bedreigingen tegen de politie.

Manchester United gaf vrijdag al aan kennis te nemen van de zaak rond Maguire. Het wilde verder geen commentaar geven.

Harry Maguire werd vorige zomer voor om en bij de 87 miljoen euro door Manchester United weggekocht bij Leicester City en werd daarmee de duurste verdediger ooit. (belga)