Duitse routinier Angelique Kerber heeft vertrouwen in organisatoren US Open en zal deelnemen

Het regende de voorbije weken afzeggingen voor de US Open (31 augustus-13 september) omwille de coronapandemie, maar Angelique Kerber (WTA 23) zal wel van de partij zijn in New York. De 32-jarige Duitse zegt vertrouwen te hebben in de organisatie. Eerder deze zomer drukte ze zich nog kritisch uit tegen het organiseren van de US Open.